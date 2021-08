Concerto Sangiovanni, tamponi in farmacia: le modalità

Cinque giorni e all’anfiteatro Fausto di Terni andrà in scena il concerto di Sangiovanni, al centro dell’attenzione negli ultimi giorni tra polemiche sul costo e l’effettiva ricaduta per il territorio in termini di promozione. La direzione sviluppo economico di palazzo Spada ha reso note le modalità per effettuare i tamponi: l’avviso è rivolto a chi non è in possesso del Green pass e ha acquistato il biglietto per l’evento.

Le modalità

La farmacia comunale di viale Porta Sant’Angelo – spiega il Comune – è a disposizione dalle 8 alle 19 di sabato e domenica dalle 8 alle 14. Occorre prenotrare allo 0744 409019. Sono tenuti a fare il tampone gli over 12. Il tampone è gratuito, occorre però esibire il biglietto di ingresso alla perfomance della star di Amici».