Terni: concorso di idee (con premio) per nome e logo del festival musicale giovanile

Al via il concorso di idee per il nome e il logo del ‘Festival musicale giovani’ che si terrà il prossimo aprile a Terni. Il concorso di idee – aperto fino alle ore 18 di venerdì 17 febbraio – è rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni residenti nella zona sociale n.10 (Terni, Arrone, Stroncone, San Gemini, Ferentillo, Acquasparta, Montefranco, Polino). L’iniziativa è proposta dalla cooperativa sociale Actl e dall’Asd Ternana Marathon, quali soggetti gestori dei centri di aggregazione giovanile Sant’Efebo e TM Lab, in collaborazione con il Comune di Terni. Il concorso di idee prevede un invito a presentare proposte per la selezione del logo e del titolo da utilizzare per il ‘Festival musicale giovanile’, finalizzato a diffondere la cultura del benessere dei ragazzi e delle ragazze attraverso l’espressione artistica e musicale e la partecipazione dei giovani alla vita culturale. Alla proposta ritenuta migliore potrà essere assegnato un premio di 400 euro oppure potranno essere premiati il miglior titolo e il migliore logo con un premio di 200 euro ciascuno. Il titolo ed il logo selezionati saranno utilizzati nella comunicazione relativa al ‘Festival musicale giovanile’ Per tutte le informazioni sono disponibili l’avviso e il mdello di domanda di partecipazione a questo link.

