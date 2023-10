Terni, concorso polizia Locale: 117 domande per i 7 posti. Step prova scritta

di S.F.

È entrato nel vivo il concorso del Comune di Terni per l’assunzione a tempo pieno e determinato per sette istruttori di vigilanza, utili al servizio di ‘vigili di quartiere’. Martedì mattina al Tulipano il primo step, vale a dire la prova scritta: da quanto appreso le domande sono 117 ma, ad essersi presentati, sono state 77 persone. Tutte davanti alla commissione esaminatrice composta dalla dirigente – la comandante del Corpo – Gioconda Sassi, il collega Paolo Grigioni e l’ex numero uno del comando di Pistoia, Sergio Bedessi. A chiudere il cerchio la PO della polizia Locale Manuela Schibeci in qualità di segretaria. Risultati attesi a stretto giro e, tra una settimana, la prova orale.

