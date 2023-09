Terni, confusione in commissione sul bilancio consolidato: rinvio. Focus sui debiti

di S.F.

«Quali sono i debiti riferiti al Comune e quelli alle partecipate? Qual è la società che ha inciso di più per questa esposizione?». Richiesta, spiegazioni, confusione e rinvio a giovedì per ulteriori dettagli, con input per la presenza in loco il sindaco Stefano Bandecchi in persona: un po’ di confusione mercoledì mattina a palazzo Spada per parlare del bilancio consolidato 2022 in III commissione. Alla fine niente voto, ulteriore confronto tra 24 ore.

BILANCIO CONSOLIDATO 2022: DEBITI SU DI 64 MILIONI. I DETTAGLI

Il consolidato

Come noto si tratta di un adempimento tecnico – ne abbiamo già scritto la scorsa settimana, qui i dettagli – per avere un quadro generale sul risultato di gruppo. Il Comune, come spiegato in avvio dalla dirigente Grazia Marcucci, funge da ‘holding’ rispetto al mondo delle partecipate e da ciò si sviluppa tutta la parta tecnica/contabile. Cenni anche alla posta straordinaria per il fondo di rotazione che palazzo Spada ha contratto per l’aumento della massa attiva dell’Osl ed il coefficiente di indebitamento incrementato: «Se sale l’attività, salgono anche costi e debiti. Ma ciò non vuol dire che c’è stato un peggioramento», le parole della 48enne di San Giovanni Rotondo.«Il risultato d’esercizio è migliorato». Poi andrà via dopo una breve apparizione in aula del vicesindaco Riccardo Corridore. Bene, ma il focus si sposta su altro a stretto giro. Nel contempo per parlarne restano il responsabile del procedimento Sandro Mariani e la collega della Daf Raffaella Rossi. L’assessore Bordoni arriva alle 9.48.

PIANO INDUSTRIALE TERNI RETI: «NON INTERAMENTE POSSIBILE»

I debiti e le partecipate

Ci hanno pensato i consiglieri comunali Francesco Filipponi (Pd) e Josè Kenny (Innovare per Terni) ad entrare nei dettagli: «I debiti sono saliti da 352 milioni a 417 milioni di euro, a cosa è dovuta questa differenza? Lo stesso vale per l’esposizione debitoria verso i fornitori, da 197 a 236 milioni. Qual è la società partecipata che ha influito di più per questo risultato? Immagino che l’amministrazione debba attenzionare una strategia per un incremento del genere», il pensiero del capogruppo Dem. Il professore universitario ha invece chiesto quali sono i debiti verso altri finanziatori e deludicazioni sui 64 milioni in più rispetto al 2021: «Quanti sono del Comune e quanti delle partecipate?». A questo punto è entrata in azione la Bordoni: «Chi ci ha preceduto sa presentare meglio, questo è un atto dovuto e per quel che ci riguarda, dall’insediamento, abbiamo messo mano alle partecipate. Concordo con Filipponi, andranno attenzionate in ogni dettaglio perché non rappresentano per bilancio e operatività l’efficienza – la replica dell’assessore – che dovrebbero avere. Per il consolidato di mezzo c’è un fondo di anticipazione di liquidità da 27 milioni da finanziare, poi debiti strutturali e tecnici. Invito qualcuno della precedente giunta a parlarne», l’input per i presenti. Citato più volte Orlando Masselli (FdI), out nella circostanza.

La presenza del sindaco

Marco Cecconi (FdI) ha preso la palla al balzo dopo l’esposizione della Bordoni: «Chiedo la presenza del sindaco per illustrare gli elementi di indebitamento, si parla anche di partecipate». Ne nasce un confronto personale con l’assessore: «Qui stiamo parlando del consolidato e la richiesta è fuori luogo. Masselli conosce meglio di me la materia, esplicitatela voi». Poi grazie alla Rossi si è tornati su un binario più tecnico che politico: «Per il bilancio del Comune c’è una differenza di 27 milioni per il Fal. La differenza generale di 64 milioni? Quelli sono tutti i debiti, dalle elisioni si sviluppa questo risultato». Dal cantuo suo Mariani ha aggiunto che ciò dipende anche dal perimetro di consolidamento 2022 più ampio: «Si tratta della somma di tutti i debiti delle singole partecipate, mentre le partite infragruppo sono eliminate». Ma il tema restano le partecipate, c’è poco da fare.

Il rinvio

Il confronto politico si riaccende: «Ripeto, sulle scelte per le partecipate non è questa la sede, non entriamo nel merito. Altrimenti si stravolge l’ordine del giorno e Masselli conosce molto meglio di me i bilanci, questa è una commissione tecnica e io sono l’assessore al bilancio. In questa sede posso riferire io, il sindaco non rappresenta niente. E avete la relazione completa dal 18 settembre», ha puntualizzato la Bordoni. Cecconi non ha mollato la presa: «No, il bilancio consolidato è integrato da quello delle partecipate, è specificato nella relazione dei revisori dei conti». In chiusura a metterci il carico anche Francesco Maria Ferranti (FI): «Non condivido questo modo di replicare della Bordoni e oggi non possiamo concludere perché nel discorso rientrano anche le partecipate, chiedo di sapere come incidono. Poi se lo spiega lei, Bandecchi o Schenardi non cambia nulla». Alla fine si è spazientito anche Kenny: «Prendo atto che ho fatto domande semplici e non mi è stata risposta. Se non quella di leggere la relazione». Approfondimenti da perfezionare e tutto rinviato a giovedì mattina. L’ok dell’assise è previsto invece per venerdì mattina.