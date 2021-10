Terni, coniugi investiti da un’auto: trasportati in ospedale

Due coniugi – un uomo di 57 anni (N.B. le sue iniziali) ed una donna di 53 (L.R.) – sono stati investiti nella tarda mattinata di venerdì da una Fiat Panda condotta da un uomo di 79 anni, all’altezza dell’attraversamento pedonale all’inizio di via Tito Oro Nobili, a Terni. I due sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e condotti in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

