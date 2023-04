Terni: consulente finanziario 54enne stroncato da malore al parco Ciaurro

Tragedia nella prima mattinata di venerdì – intorno alle ore 7 – al parco ‘Ciaurro’, a Terni. Un uomo di 54 anni di origini inglesi, domiciliato a Terni in via Cavour, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo, mentre stava portando a spasso il proprio cane. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno cercato di rianimarlo – i tentativi sono andati avanti per circa mezz’ora – ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi e rintracciare i familiari del 54enne, residenti fuori Terni, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana.

Chi era

Il 54enne che ha perso la vita al parco ‘Ciaurro’ si chiamava Adam Bikram Prakash. Lascia due figlie minori di 16 e 15 anni di età. I suoi familiari sono stati rintracciati nel comune di Narni ed a loro è stata affidata la salma per il successivo rito funebre. L’uomo, residente in Italia da molti anni, lavorava come consulente finanziario.