Terni, contrasto alla droga: la polizia in ‘cattedra’

Nell’ambito del progetto ‘Prevenzione e contrasto alla vendita e allo spaccio di sostanze stupefacenti’, promosso dal Comune di Terni e patrocinato dalla polizia di Stato, lunedì mattina la polizia ha incontrato gli studenti delle classi terze A e B dell’istituto comprensivo Benedetto Brin di Terni.

Gli incontri

Gli agenti della squadra Mobile – sezione antidroga hanno spiegato ai ragazzi la pericolosità delle sostanze stupefacenti per la salute psico-fisica e sociale del minore, dal punto di vista della normativa giuridica e dell’esperienza professionale e operativa del personale della polizia di Stato. Il prossimo 6 febbraio i destinatari dell’incontro saranno, invece, i professori e i genitori dei ragazzi, «dal momento che solo entrando nel contesto sociale di riferimento degli studenti – sottolineano in una nota dalla Questura – in un’azione responsabile di sinergia collettiva, può esserci la possibilità di costruire una strada di legalità tanto efficace quanto necessaria».