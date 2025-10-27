di S.F.

La riammissione di tutte le domande per le quali era assente il modello privacy. Questa la principale novità dell’ulteriore atto riguardante l’avviso pubblico del Comune di Terni per i contributi economici concesso ai caregiver familiari per la cura e l’assistenza: c’è la firma sulla graduatoria definitiva.

C’è il semaforo verde per 130 domande e allo stato attuale i fondi a disposizione per assegnare le risorse sono pari a poco più di 67 mila euro. Si vedrà se ci sarà un’integrazione. Nel contempo si registra la rinuncia di due richiedenti e, come detto, l’ammissione di tutte le domande – post ulteriore valutazione – che avevano registrato delle mancanze: «L’integrazione è avvenuta – si legge nel documento – tramite reiterate richieste ai diretti interessati, attraverso molteplici canali: invio di raccomandate r/r, inoltro di Pec protocollate, telefonate per le vie brevi; sempre nell’ottica del favor partecipationis, questa direzione ha ritenuto accoglibili i ricorsi suddetti, ritenendo sufficiente, ai fini della normativa privacy la sottoscrizione della dichiarazione posta in calce alla domanda senza l’allegazione del relativo modello». Storia chiusa.

Le domande non ammesse a successiva valutazione tecnica sono nove, due dei quali a causa del decesso del beneficiario. La maggior parte delle altre è perché il certificato di disabilità non rientra nelle tipologie per cui è previsto il contributo. A firmare è la dirigente al welfare e responsabile del procedimento Donatella Accardo.