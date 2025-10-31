Controlli a tappeto da parte di polizia di Stato – divisione Pasi diretta da Massimo Laliscia -, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e polizia Locale di Terni, presso esercizi e attività commerciali di Terni. Il bilancio è riferito dalla questura di Terni in una nota in cui si legge che sono stati controllati «un punto di gioco in zona Maratta e in via Gabelletta, dove non sono emerse irregolarità in materia di giochi e apparecchi da intrattenimento; un salone da parrucchiere a ridosso di Lungonera dove sono state rilevate irregolarità amministrative legate alla mancata comunicazione del direttore tecnico, alla vendita di prodotti non autorizzati e alla incompleta esposizione della documentazione prescritta».

Nel corso della giornata di giovedì il personale della squadra Mobile, diretto da Lorenzo Lucattoni, ha invece eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino albanese residente a Terni, già condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio e in materia di droga, che è stato tradotto in carcere per espiare la pena residua.