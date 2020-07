Terni, Arma in azione anche dall’alto

Parchi, luoghi della movida e zone di maggior afflusso. Sono le aree più controllate dai carabinieri della Compagnia di Terni nel corso della giornata di giovedì: in supporto anche un velivolo del nucleo elicotteri carabinieri di Roma. Un’azione sinergica finalizzata anche all’aumento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Nel complesso il check ha coinvolto cento autovetture ed oltre centocinquanta persone.

Le sanzioni

Nel mirino in particolar modo lo spaccio di stupefacenti e l’abuso di alcol, oltre al controllo della circolazione dei veicoli. L’elicottero ha sorvolato il centro urbano, Papigno, Maratta, Piediluco e Stroncone con finalità preventive; diversi controlli anche per verificare eventuali persone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga. Infine le violazioni al Codice della strada con numerose – sottolinea l’Arma – sanzioni elevate.