Controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine nel corso del weekend in varie zone di Terni, su disposizione del questore Michele Abenante. In campo polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale. Il servizio – spiega la questura in una nota – «è stato eseguito secondo uno schema ‘a tenaglia’, interessando contestualmente persone, veicoli ed esercizi pubblici in varie zone di Terni, per prevenire condotte illecite di varia natura. Sono stati impiegati complessivamente otto pattuglie e sedici operatori».

Di seguito il bilancio, che – sempre riferito dalla questura ternana – parla di «179 persone identificate, 6 posti di controllo, 19 violazioni al Codice della strada, una patente di guida ritirata, una violazione dell’ordinanza comunale anti-vetro, un controllo ad esercizio commerciale, una violazione al regolamento comunale in materia di utilizzo e diffusione di apparecchiatura sonora in pubblici esercizi». Nei prossimi giorni le verifiche proseguiranno, sempre con l’obiettivo di contrastare reati, irregolarità e degrado.

LE IMMAGINI