Terni, controlli movida e centro: sequestro droga

Controlli in centro storico e nella prima periferia, con particolare attenzione ai luoghi della movida e alcune zone segnalate dei cittadini. Polizia di Stato in azione nella serata di lunedì a Terni insieme al cane Faye: grazie a quest’ultimo sono state trovate – sotto le scale di una scuola media – e sequestrate quattro dosi di sostanza stupefacente. A finire nei guai per un altro motivo è stato un cittadino egiziano, regolarmente residente sul territorio: stava guidando senza patente. Infine la verifica delle norme anti covid-19 con nessun problema riscontrato. Il ‘giro’ è stato effettuato dalla squadra Volante, il reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e i cinofili per un totale di 66 persone controllate fino alle 1.

