Costanti controlli da parte delle forze dell’ordine – polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, polizia Locale di Terni – anche nel weekend in corso, in particolare sabato sera, con il servizio congiunto definito ‘di alto impatto’ svolto nel centro cittadino. Servizio che è andato ad integrare gli accertamemnti messi in atto durante l’intera giornata di sabatoi dalla squadra Volante di Terni. A riferire il bilancio, domenica mattina, è la questura attraverso una nota.

Le persone controllate nella zona della ‘movida’ sono state 52, oltre a 15 veicoli. Accertate anche 3 sanzioni al Codice della strada. «In particolare – spiega la questura – il personale operante è puntualmente intervenuto ad ogni segnalazione al Nue 112 e dato seguito anche ad una segnalazione pervenuta sulla app YouPol, secondo la quale in una nota palestra di Terni si sarebbe tenuto, fino a tarda notte, un intrattenimento musicale dal vivo senza alcuna autorizzazione».

Circa la palestra, la questura di Terni spiega che «il personale ha effettivamente accertato la natura della segnalazione. Sul posto si constatava che, effettivamente, era in atto l’intrattenimento musicale per il quale, al momento, sono in atto ulteriori accertamenti circa eventuali titoli autorizzatori». Sul punto, umbriaOn.it apprende che sussisterebbero sia la Scia per l’attività di ballo che un’autorizzazione sindacale per la diffusione di musica fino alle ore 2.30: gli accertamenti potrebbero così aver riguardato l’impiantistica installata per l’intrattenimento musicale, ma spetta alle autorità approfondire la questione e – se necessario – elevare eventuali verbali.

Sempre durante i controlli in centro, polizia Locale e di Stato hanno controllato un esercizio pubblico, la cui attività risultava cessata, riscontrando la presenza di clienti intenti a consumare bevande. «Al momento dell’accertamento – spiega la questura di Terni – non è stata riscontrata la regolarità dell’attività commerciale. Allo studio, l’accertamento per definire le eventuali violazioni». Da quanto appresa, si tratta di un ‘ex locale’ – oggi circolo privato – che si trova in via Cavour.