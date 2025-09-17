Si terrà sabato 27 settembre, dalle 8 alle 14.30 presso la sede di Arpa Terni, il convegno dal titolo ‘Endocardite infettiva nell’era post-pandemica – Realtà e falsi miti alla luce delle nuove linee guida’. L’appuntamento è organizzato dal dottor Valentino Borghetti, direttore della struttura complessa di cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, e vedrà la partecipazione di esperti provenienti da tutta Italia.

«L’obiettivo dell’incontro – è la presentazione – è quello di fornire strumenti concreti per migliorare la diagnosi precoce, personalizzare i percorsi terapeutici e rafforzare la prevenzione nei pazienti a rischio, alla luce delle più recenti linee guida internazionali. Centrale sarà anche la riflessione sul ruolo del team multidisciplinare».

«È importante ancora oggi parlare di endocardite infettiva – spiega il dottor Borghetti – perché rappresenta una delle infezioni cardiovascolari più gravi e complesse, con impatto clinico significativo in termini di mortalità. Una diagnosi tempestiva risulta fondamentale per il trattamento. Le linee guida aggiornate offrono criteri diagnostici più specifici e una maggiore attenzione ad un approccio integrato multidisciplinare».

Il convegno si propone anche di analizzare come la pandemia da Covid-19 abbia inciso sull’accesso alle cure, ritardando diagnosi e trattamenti. «La pandemia – aggiunge Valentino Borghetti – ha alterato la percezione del rischio da parte del paziente, modificando la riorganizzazione dei percorsi ospedalieri e rendendo più complessa l’identificazione precoce dell’endocardite infettiva».

Un approfondimento sarà dedicato «ai falsi miti che ancora circolano su questa patologia, in particolare sulla profilassi antibiotica, sulle indicazioni chirurgiche e sulla gestione ambulatoriale. Errate convinzioni che rischiano di compromettere la corretta cura della malattia, e che l’appuntamento del 27 settembre intende contribuire a superare».