Cordoglio a Terni per la scomparsa di Mario Gradi, ex vice comandante della polizia Municipale. Si è spento all’ospedale Santa Chiara di Pisa lo scorso 29 luglio e venerdì mattina alle 11 ci sarà la cerimonia funebre nella chiesa di San Paolo in via Rossini. Gradi, andato in pensione a metà degli anni ’90, viene ricordato come una persona benvoluta e apprezzata sia per le qualità umane che professionali. Lascia la moglie, un figlio ed i nipoti.

