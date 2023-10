Terni: cordoglio per la scomparsa del commerciante Alessandro Battaglia

Ha destato grande cordoglio, a Terni, la scomparsa di Alessandro Battaglia, 56 anni, noto commerciante e titolare del negozio di calzature ‘Polidori’ di via Beccaria, nel centro della città. Alessandro, conosciuto e stimato da tanti, era stato colto da un grave malore circa un mese fa, mentre era al lavoro. Da lì, purtroppo, le sue condizioni non sono migliorare, fino all’epilogo che ha colpito tutti nel profondo. I funerali si terranno sabato 7 ottobre nella chiesa del Sacro Cuore a Terni, nel quartiere di Città Giardino. In tanti saranno lì, accanto ai suoi cari – lascia la figlia e la moglie – per l’ultimo saluto.

Condividi questo articolo su