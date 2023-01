Terni: cordoglio per la scomparsa di Patrizia Di Pietrantonio

Cordoglio a Terni per la scomparsa della professoressa Patrizia Di Pietrantonio, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale e sindacalista. Aveva 65 anni. Ad esprimere vicinanza ai familiari, sono i consiglieri comunali del Pd, Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis: «La scomparsa di Patrizia Di Pietrantonio è una grave perdita per la nostra città ed in particolare per il mondo della scuola. Il gruppo consiliare del Partito Democratico le riconosce il grande merito di essere stata il punto di riferimento delle istituzioni scolastiche prima, e poi presso l’Ufficio scolastico territoriale di Terni. Va ricordata per la sua brillante carriera lavorativa, per la preziosa attività sindacale, ma anche e soprattutto per la straordinaria disponibilità nel fornire in ogni momento informazioni e consigli al personale scolastico e non solo. Ci stringiamo alla sua famiglia, con l’auspicio che il suo esempio possa essere ripreso ed il suo lavoro messo a frutto». Attilio Romanelli della Cgil di Terni definisce la scomparsa di Patrizia Di Pietrantonio «un atto doloroso per tutti noi che abbiamo avuto la possibilità di conoscerla. Donna rigorosa, seria, autorevole, ha dato negli anni alla Flc e alla Cgil tutta una presenza importante».

