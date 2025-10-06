di S.F.

Il diniego di permesso di costruire emesso il 4 ottobre del 2023 per l’immobile ‘edificio 4’ del complesso edificatorio generale messo in piedi grazie alla convenzione del 2005. Questo il tema di scontro tra la Corso del Popolo Spa e il Comune di Terni, finito sul tavolo dei magistrati del Tar Umbria: c’è la sentenza di merito che dà ragione a palazzo Spada.

La storia è nota e trae spunto dalla convenzione tra le parti stipulata il 7 luglio del 2005 per l’affidamento in concessione di un bel po’ di opere pubbliche. Il mirino è in partiolar modo su un’area, come ricordato nel dispositivo del tribunale amministrativo regionale: «In sede di approvazione della nuova variante al piano particolareggiato (operato con delibera di consiglio comunale 122 del 2 maggio 2007) veniva assegnata una cubatura in eccedenza agli edifici pubblici realizzandi dalla società Corso del Popolo, quindi al fine di garantire il riequilibrio del rapporto concessorio si riconosceva a quest’ultima ulteriore cubatura da utilizzare per l’edificio 4, che nel frattempo si era stabilito venisse destinato a sede degli uffici giudiziari del tribunale di Terni. Con successiva delibera di giunta comunale 380 del 6 dicembre 2011 si stabiliva che il valore della cubatura aggiuntiva ceduta dal Comune alla società per la realizzazione dell’edificio 4 doveva quantificarsi in 318.600 euro. Che, in caso di esecuzione, doveva essere versata «al momento della presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire con le modalità stabilite dalla direzione attività finanziarie». Siamo agli albori.

Nel contempo l’edificio in questione è stato stralciato dai titoli edilizi del complesso generale e di conseguenza la Corso del Popolo Spa si è attivata separatamente con richiesta di permesso di costruire del 2 luglio 2014. Era tuttavia carente e quindi niente da fare per una serie di ragioni: mancata comunicazione degli estremi dell’atto che regola l’uso delle aree pubbliche e private di uso pubblico, mancata presentazione della planimetria delle aree private e delle aree private di uso pubblico «già oggetto di convenzione nonché di quelle eventuali ulteriori da convenzionare» e mancata comunicazione degli estremi del versamento alle casse comunali della somma di 318.960 euro. Siamo nel 2017. Le interlocuzioni proseguono.

Si arriva al 2019 quando il Comune ha manifestato il perdurare dell’interesse alla realizzazione dell’edificio. Risultato? Zero. Passano gli anni. Poi l’11 settembre del 2023 il Comune, «sottolineando il suo obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, e richiamando le argomentazioni di cui alla nota del 9 marzo 2017, ribadiva il prossimo invio del provvedimento finale di rigetto». Ed in effetti il 4 ottobre del 2023 palazzo Spada ha emesso il diniego del permesso di costruire richiamando le motivazioni elencate sopra.

La società non ha perso tempo e ha subito impugnato al Tar il provvedimento con ben otto motivi di ricorso. In primis per il difetto di motivazione perché il rigetto «era basato su due dei motivi già enunciati in sede di preavviso di rigetto, che il Comune confermava senza motivare sul perché le molteplici osservazioni presentate dalla ricorrente nel frattempo non ne avrebbero consentito il superamento». Oppure l’eccesso di potere per perplessità in quanto il «Suap del Comune di Terni chiedeva un parere alla direzione urbanistica ed alla direzione Patrimonio del Comune circa la sostanziale fondatezza dei motivi posti a fondamento del preavviso di rigetto senza ottenere risposta; a fronte del silenzio di detti uffici la questione avrebbe dovuto essere approfondita invece di procedere acriticamente in tal senso». Di mezzo anche una presunta disparità di trattamento rispetto agli altri edifici del piano e varie violazioni.

Tra i motivi di accusa della società il fatto che «il provvedimento di diniego è stato adottato nove anni e tre mesi dopo la presentazione dell’istanza cui esso si riferisce, il preavviso di rigetto ben due anni ed otto mesi, dopo che nel 2017 il Comune aveva manifestato il proprio assenso alla compensazione del credito, e dopo che nel 2019 e nel 2023 aveva più volte manifestato l’interesse a che la ricorrente completasse la realizzazione dell’immobile anche considerata la rilevanza della sua destinazione. Tali premesse individuano un comportamento ondivago in capo al Comune di Terni e un andamento anomalo del procedimento, tale da aver leso l’aspettativa della ricorrente al comportamento corretto dell’amministrazione e alla tempestiva emanazione del provvedimento finale». Niente da fare, il ricorso è infondato per il Tar. Gli avvocati coinvolti sono Andrea Guarino, Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta (CdP) e Paolo Gennari (Comune).

I magistrati amministrativi spiegano come non corrisponda al vero «che il rigetto del permesso di costruire fosse fondato su ragioni non emerse in precedenza, tanto è vero che i due motivi di diniego erano già stati sollevati dal Comune sin dalla richiesta di integrazione documentale del 30 luglio 2014 e venivano riproposti nel preavviso di rigetto del marzo 2017, senza venir mai superati. La novità a cui si riferisce la ricorrente riguarda il riferimento nel diniego di permesso all’area libera da costruzione sovrastante i piani interrati dell’edificio 4 e all’area destinata ad atrio principale e secondario da asservire ad uso pubblico, che sarebbero sprovviste dell’atto aggiuntivo – la cui mancata stipula è uno dei due motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio – . Trattasi quindi non già di un motivo nuovo, ma di una ulteriore argomentazione a sostegno di un motivo già ampiamente sviscerato nelle molteplici interlocuzioni susseguitesi negli anni tra il Comune e la parte privata». Inoltre sono «infondati gli argomenti tendenti a dimostrare l’inidoneità dell’obbligo di pagamento della somma di 318.960 euro ad impedire il rilascio del richiesto titolo edilizio». Assorbiti i restanti motivi. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Elena Daniele.