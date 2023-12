Terni, corso Tacito: ruba alcolici nel supermercato e aggredisce guardia giurata. Arrestato

Un 27enne originario del Marocco è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Terni martedì pomeriggio, in corso Tacito. Il giovane è entrato in un supermercato con la scusa di fare la spesa e, dopo essersi impossessato di alcune bottiglie di superalcolici, ha superato le casse senza pagare. Fermato da una guardia giurata e da alcuni dipendenti presenti nell’esercizio commerciale, per guadagnarsi la fuga ha aggredito il vigilante, percuotendolo, fuggendo poi all’esterno. Nel giro di poco è stato bloccato dalla pattuglia dei carabinieri di Terni, sul posto dopo l’allarme lanciato dal personale del supermercato. Il 27enne è stato arrestato in flagrante per rapina impropria e quindi sottoposto agli arresti domiciliari. La refurtiva – per un valore di poco superiore ai 50 euro – è stata riconsegnata al punto vendita.

