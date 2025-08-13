Ulteriore rafforzamento dei controlli delle forze di polizia in corso Vecchio, a Terni. Lo ha disposto il comitato provinciale provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione del confronto di mercoledì mattina a alazz Bazzani.

Il comitato è stato presieduto dal prefetto Antonietta Orlando con rappresentanti delle forze di polizia, della Provincia e del Comune: «Al riguardo, è stato disposto un ulteriore rafforzamento dei controlli a tutela della sicurezza di commercianti e residenti, nonché al fine di garantire la legalità nel commercio. L’impegno è quello di assicurare la massima fruibilità degli spazi pubblici in una delle vie principali del centro cittadino in un contesto di sicurezza reale e percepita», viene sottolineato su corso Vecchio.

Definite inoltre linee di intervento «per prevenire ogni possibile turbativa ed il compimento di illegalità in occasione della ricorrenza del Ferragosto, caratterizzata dalla consueta notevole affluenza di persone nei luoghi di forte richiamo turistico».