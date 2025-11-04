Stop definitivo all’attività per un barber shop di corso Vecchio, in centro a Terni. Lo rende noto la questura dopo l’intervento di martedì mattina.

Notificato infatti «un divieto definitivo di prosecuzione dell’attività nei confronti di un salone di acconciature, intestato ad una ditta individuale riconducibile ad un straniero di nazionalità egiziana a seguito di accertamenti che hanno evidenziato la mancanza della costante presenza del responsabile tecnico previsto dalla normativa di settore. Gli accertamenti, condotti dalla direzione sviluppo economico del Comune di Terni, hanno rilevato che il responsabile tecnico formalmente designato non era mai stato presente nei vari sopralluoghi effettuati presso l’esercizio, configurando una violazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 174/2005 e dal regolamento comunale sulle attività di acconciatore, estetista e servizi similari».

Da via Antiochia specificano che «nonostante una precedente diffida volta a consentire la regolarizzazione della posizione mediante la nomina di un nuovo responsabile tecnico, la ditta non ha provveduto nei termini stabiliti. In ragione di tali inadempienze, il Comune di Terni ha adottato il provvedimento di divieto definitivo di prosecuzione dell’attività, notificato dalla questura di Terni e dalla polizia Locale, che curerà la vigilanza sul rispetto del provvedimento stesso».

In caso di accertato esercizio abusivo, «verrà disposta l’immediata ordinanza di chiusura del locale. Tali accertamenti si inseriscono nell’ambito delle attività di controllo interistituzionale finalizzate ad assicurare una legalità diffusa nel tessuto economico e commerciale cittadino, a tutela della concorrenza leale e dei consumatori. Ad oggi, nel corso degli ultimi mesi, sono stati chiusi altri tre esercizi di parrucchiere nel territorio comunale da parte della Questura e del Comune».