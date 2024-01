Terni: costretta al ricovero, lascia da soli i suoi cinque cani. Animali soccorsi e ‘liberati’

Intervento dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia Locale e servizio veterinario della Usl Umbria 2, martedì mattina in un appartamento posto all’ultimo piano di una palazzina di vico San Marco, nel centro storico di Terni. Da diverse ore i vicini sentivano abbaiare dei cani e il personale del 115 – unitamente a forze dell’ordine e autorità sanitaria – è intervenuto presso l’abitazione, dove vive un’anziana da sola, per accertare la situazione. Una volta in casa, si sono resi conto che c’erano cinque cani, in un contesto igienico-sanitario parzialmente compromesso, ma nessuna persona. Le successive ricerche hanno consentito di accertare che la donna si trovava presso una struttura ospedaliera da lunedì, in ragione di problemi di salute, e gli animali erano rimasti da soli. Quest’ultimi sono stati poi affidati al personale Usl.

