Momenti concitati nel primo pomeriggio di venerdì – erano da poco passate le ore 15 – in piazza Tacito a Terni dove una donna di 50 anni di età, già ampiamente nota alle forze dell’ordine, è entrata nel catino della fontana-simbolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato – squadra Volante – e della polizia Locale di Terni. Che per riportare la donna alla calma – era in evidente stato di alterazione – hanno faticato e non poco. Fra improperi e anche gesti violenti – da quanto risulta ha danneggiato un finestrino della vettura della polizia di Stato – la gestione della situazione ha impegnato non poco gli operanti. E alla fine la 50enne, originaria di Roma e residente a Terni, è stata denunciata all’autorità giudiziaria. Contestati i reati di danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.