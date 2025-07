di S.F.

Terni e le possibilità per i giovani sul territorio, interessante focus nel nuovo documento unico di programmazione del Comune. Il quadro è già noto da tempo e ora, in sintesi, viene confermato l’andamento che sta caratterizzando la città. Vale a dire giovani ben propensi ad andare via e redditi in diminuzione per una determinata fascia di età.

IL DUP 2026-2028 (.PDF)

Nel rinnovato Dup c’è, come di consueto, l’analisi dei dati sul reddito. Cosa viene evidenziato il tal senso? «Il 36% dei contribuenti ternani ha un’età compresa tra i 45 e i 64 anni e il reddito medio di questa classe supera di oltre 2.200 euro quello del totale dei contribuenti che è pari a 22.339,64 (ultimo dato disponibile a livello comunale dichiarazioni Irpef 2023 per anno di imposta 2022)». Si passa alla fascia giovanile.

Il reddito medio dei giovani è «nettamente più basso ma, allo stesso tempo, crescono notevolmente i contribuenti nella classe fino a 24 anni (negli ultimi 15 anni sono aumentati del 40%)». Tuttavia c’è un dato negativo: «Il loro reddito medio è parallelamente diminuito del 25% (presumibilmente si è dequalificata la tipologia di occupazione)», viene riportato nel documento unico di programmazione.

Lo stesso Comune punta in particolar modo su un altro elemento statistico: «Un dato in crescita negli ultimi anni anche a Terni, su cui riflettere, è quello degli italiani cancellati per l’estero (230), giovani e per buona parte con titolo di studio elevato». In sostanza i migliori, spesso e volentieri, se ne vanno per migliori lidi. Anche fuori dal territorio italiano. Inevitabile.