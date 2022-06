Terni, ‘culla per la vita’: affidati i lavori. È per lasciare neonati

di S.F.

Cerchio chiuso e affidamento senza troppi fronzoli per la realizzazione dell’opera. L’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni ha formalmente dato il via libera mercoledì alla Petra srl per mettere in piedi la ‘culla per la vita’ su un cortile di un edificio in via Malnati: la spesa complessiva è di poco inferiore ai 27 mila euro e si basa sugli elaborati progettuali presentati dall’ingegnere Pier Giorgio Imperi. Chi finanzia? La fondazione Carit. Il contributo principale è il loro.

LE INDAGINI TECNICHE PER LA CULLA DELLA VITA

Il manufatto

Il dg Chiarelli ha firmato il semaforo verde – il Rup del procedimento è invece l’ingegnere Gianni Fabrizi – per l’affidamento diretto alla Petra: la società ha offerto un ribasso del 2,85% sull’importo a base d’asta fissato a quota 12.670 euro. Tutto il resto è legato ad Iva, oneri/costi della sicurezza e manodopera. Come detto la spesa è a carico della fondazione Carit per quasi l’intera cifra (20 mila euro), il Santa Maria ci mette ‘solo’ 6.831 euro. Attualmente – quantomeno controllando sul portale culleperlavita.it – in Umbria ne esistono due: una a Città di Castello (promotore Inner Wheel) e l’altra a Perugia, in zona residence Daniele Chianelli.

DICEMBRE 2021, SI PUNTA VIA MALNATI

Di mezzo anche l’Ater. Tutto nasce nel 2019

Di fatto l’edificio in questione si trova a pochi metri dall’ex Milizia ed a circa 200 metri dall’ospedale: è di proprietà di Ater Umbria e lo scorso 12 novembre il Santa Maria ha stipulato una specifica convenzione per sviluppare il progetto. La storia in realtà nasce molto prima, dal 15 maggio 2019: è in questa data che l’azienda ospedaliera comunicò l’adesione al progetto proposto dal Movimento per la vita onlus. Per quel che riguarda Imperi a lui è stato affidato a dicembre 2021 l’incarico per lavorare sulla documentazione tecnica per la presentazione della Scia in Comune e per il deposito strutturale.

CHIARELLI E L’ANNUNCIO IN COMMISSIONE

La funzione



«La culla per la vita – si legge sempre sul portale sopra citato – è una versione moderna e tecnologicamente avanzata della medievale ruota degli esposti. Si tratta di una struttura concepita appositamente per permettere di lasciare, totalmente protetti, i neonati da parte delle mamme in difficoltà nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di chi lo deposita. È in luogo facilmente raggiungibile, garantisce l’anonimato della mamma che vuole lasciare il bambino ed è dotata di una serie di dispositivi (riscaldamento, chiusura in sicurezza della botola, presidio di controllo h 24 e rete con il servizio di soccorso medico) che permettono un facile utilizzo e un pronto intervento per la salvaguardia del bambino». Sul tema nel 2021 ci furono diverse polemiche.