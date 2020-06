Terni, dà di matto a borgo Bovio: tira sassi, vasi e brandisce un’accetta. Fermata

Ha iniziato a lanciare sassi dalla finestra, urlando frasi sconnesse contro i vicini, senza che prima vi fossero state liti o discussioni particolari. Da qui la chiamata al 113 da parte di alcuni residenti di via Liguria, martedì mattina nella zona di borgo Bovio a Terni, che ha portato all’intervento sul posto della squadra Volante.

Escalation pericolosa

Una volta arrivati in zona, gli agenti sono stati ‘accolti’ da lanci di pietre e vasi di fiori, uno dei quali ha colpito un poliziotto. Ma non era tutto: la donna – una 33enne romena – si è barricata in casa, ha preso un’accetta ed ha iniziato ad agitarla in maniera decisamente minacciosa.

In azione

A quel punto, dopo che i vigili del fuoco intervenuti hanno staccato le utenze di elettricità e gas dell’appartamento per evitare gesti inconsulti, il dirigente della Digos ternana – il vice questore aggiunto Marco Colurci – è entrato nell’abitazione attraverso una finestra ed ha cercato di calmare la donna, inizialmente senza riuscirci.

Tutto risolto

Solo con sangue freddo e pazienza, alla fine, Colurci e i suoi uomini sono riusciti ad immobilizzarla – senza che nessuno si facesse male – affidandola alle cure degli operatori del 118. Secondo i primi accertamenti la 33enne è in cura al Sim: in corso le ricerche dei familiari. A posteriori, il rischio corso – dai residenti e soprattutto dalla polizia – è stato decisamente serio.