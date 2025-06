Era sabato sera quando, presso un ristorante della zona di Gabelletta dove si trovava a cena, ha iniziato a dare in escandescenze. Convinta che un altro avventore l’avesse guardata male, lo ha aggredito. Per questo gli agenti della polizia Locale di Terni, in zona per un altro intervento, si sono portati sul posto. Hanno tentato di placare la donna – 50enne originaria di Roma, residente nella zona nord di Terni – ma senza grandi risultati, visto che ha pure colpito un agente, poi refertato al pronto soccorso con lesioni lievi.

Alla fine la 50enne, già nota per numerosi precedenti fra cui ‘procurato allarme’, è stata arrestata in flagrante per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lunedì si è tenuta la direttissima di fronte al tribunale di Terni. Il giudice Francesco Maria Vincenzoni ha convalidato quanto eseguito dalla polizia Locale ternana, liberando la donna che, allo stato, non ha miure applicate. All’orizzonte per lei, difesa dall’avvocato Marco Francescangeli, una perizia psichiatrica per accertare le sue condizioni, in relazione ai procedimenti penali in essere e non solo.