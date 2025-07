Momenti di tensione nella serata di domenica in via Fratelli Moretti, traversa di via Eugenio Chiesa a Terni, dove un soggetto residente in zona ha dato in escandescenze, fino ad essere portato via dagli operatori del 118, con intervento sul posto di polizia di Stato, carabinieri, polizia Locale di Terni. Lo stesso soggetto, poi, lunedì – una volta tornato a casa – avrebbe creato nuovamente problemi, fino all’intervento della polizia di Stato che lo ha condotto in questura per i provvedimenti del caso.

Da quanto appreso, l’uomo – si tratterebbe di un cittadino ucraino poco meno che 40enne che vive nel quartiere da un paio di mesi – nella serata di domenica, intorno alle 21.30, sarebbe sceso in strada con in mano un bastone, scagliandolo verso un condominio. A torso nudo, avrebbe poi proseguito denudandosi completamente e dando ancora in escandescenze, tirando in particolare oggetti. Ad un certo punto testimoni riferiscono che sarebbe rientrato nel suo palazzo, per poi uscire con in mano una pistola – forse una lanciarazzi, ma spetta agli inquirenti chiarire ogni dettaglio -, creando altri problemi, in particolare ai passanti. Un giovane residente in uno stabile, ha avuto la prontezza di seguirlo e di riportarlo alla calma – faticosamente e con una certa dose di coraggio -, disarmandolo e bloccandolo a terra in attesa dell’intervento di forze dell’ordine e sanitari. DI certo c’è che l’uomo è stato condotto in ospedale e che lunedì mattina era di nuovo in zona, pronto – sembra – a creare altri problemi. Da qui un altro intervento delle Volanti che, anche in questo caso non senza difficoltà, lo hanno condotto in questura. E ora si tratta di capire quali provvedimenti scatteranno a suo carico.