Intervento dei carabinieri della Compagnia di Terni e degli agenti della polizia Locale ternana, nel pomeriggio di mercoledì in corso Tacito – pieno centro cittadino – dove un giovane di origini egiziane, probabilmente in stato di alterazione, ha dato in escandescenze, tanto da costringere gli operanti ad utilizzare il taser – la pistola ad impulsi elettrici – e ad ammanettarlio sotto gli occhi di numerosi passanti.

Il giovane è stato poi condotto presso il comando provinciale dei carabinieri di Terni per i provvedimenti del caso: probabilmente si procederà con una denuncia in stato di libertà. Secondo quanto appreso, il ragazzo – in compagnia di altri giovani – avrebbe iniziato ad urlare, colpendo alcune vetrine e spaventando esercenti e cittadini che in quel momento si trovavano in zona.