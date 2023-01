Intervento della squadra Volante della questura, lunedì pomeriggio in piazzale Senio, fra San Giovanni e Cospea. Un soggetto già noto alle forze dell’ordine stava dando in escandescenze, in evidente stato di alterazione. Per evitare problemi, è stato chiesto l’intervento della polizia di Stato – sul posto con due pattugle – e quindi del 118. I sanitari hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.

