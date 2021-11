Terni, da via Bramante a Cardeto a San Carlo: traffico in crisi nera

Una mattinata ‘nera’ – e il traffico natalizio ancora deve far sentire i propri effetti – per la viabilità a Terni, quella di martedì. Diverse le zone che, in qualche caso collegate fra loro per vicinanza, sono state caraterizzate da code, rallentamenti, chiusure temporanee, incidenti.

Via Bramante/via Eroi dell’Aria

A metà mattinata, in via Eroi dell’Aria, la polizia Locale – personale della I sezione territoriale ‘borgo Rivo’ e del nucleo radiomobile – ha fatto scattare la chiusura delle rampe che scendono verso via Donato Bramante. Il motivo sarebbe da ricondurre alla consistente fila di automezzi per accedere ai tamponi ‘drive’ del polo Usl Umbria 2 che ha creato una ‘maxi congestione’ lungo l’intero asse di via Bramante. Da qui il provvedimento straordinario in attesa che le cose migliorino.

San Carlo

Anche nella zona di San Carlo, l’incidente stradale che ha causato l’incendio di un’autocisterna carica di benzina fra Terni e Spoleto, ha portato alla chiusura temporanea della Flaminia e quindi a misure straordinarie per la viabilità: autovetture in direzione Spoleto fatte passare per la ‘vecchia Somma’ e mezzi pesanti dirottati sulla statale Valnerina e quindi verso la galleria ‘Forca di Cerro’ per proseguire poi verso Spoleto/Foligno. Modifiche che in più di un caso sono state accompagnate da richieste di informazioni da parte degli automobilisti/trasportatori disorientati.

Cardeto

Anche in via Radice/via Battisti/piazza Cuoco – zona Cardeto – il traffico ha subito pesanti rallentamenti, non solo per la chiusura dei vicini accessi a via Bramante, ma anche per un incidente stradale accaduto in via Radice, di fronte al comando provinciale dell’Arma. Elemento che ha contribuito a rendere ancor più ‘nera’ la viabilità di un martedì mattina da dimenticare.