dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni

La salute è un bene prezioso e fondamentale per la persona e per la collettività. È la destinazione di un viaggio che parte dalla prevenzione, dalla conoscenza e dall’adozione di comportamenti e abitudini che favoriscono il benessere psicofisico, un percorso continuo, fatto di consapevolezza, cura di sé e attenzione verso gli altri.

Il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni, dottor Federico Montanari, con molto entusiasmo ha voluto realizzare un evento per offrire tre giornate interamente dedicate alla promozione della salute e del benessere, al primo soccorso e alla diffusione di conoscenze utili che animeranno piazza della Repubblica nei giorni 19, 20 e 21 settembre.

L’Ordine desidera porre al centro dell’attenzione pubblica i temi della prevenzione, della cura e del benessere, consapevole che investire nella salute significa costruire un futuro migliore per tutti. Sensibilizzare i cittadini di ogni età sull’importanza di adottare stili di vita sani e di conoscere da vicino le opportunità e i servizi presenti sul nostro territorio rappresenta un importante obiettivo. Un’occasione aperta a tutti i cittadini, per imparare, sperimentare e scoprire quanto la salute sia un bene prezioso da coltivare ogni giorno, insieme.

Durante le tre giornate gli infermieri iscritti all’OPI di Terni, gli infermieri del gruppo CIVES provinciale di Terni, con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Terni e i volontari dell’AVIS comunale di Terni, saranno a disposizione per guidare i partecipanti attraverso dimostrazioni pratiche e attività informative, tra cui:

Manovre di rianimazione: apprendere tecniche di primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

Primo soccorso BLSD: nozioni salvavita per intervenire tempestivamente.

Manovre di disostruzione delle vie aeree: gestire situazioni di soffocamento in adulti e bambini.

Distribuzione di materiale informativo: opuscoli e guide pratiche per diffondere la cultura della prevenzione e il buon uso dei servizi di emergenza sanitaria.

Infermieri qualificati saranno a disposizione della popolazione per misurare gratuitamente la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la saturazione di ossigeno.

Questa iniziativa, frutto della collaborazione con il Comune di Terni, le associazioni e i tanti professionisti del settore, dimostra quanto sia forte la rete di solidarietà e competenza che ogni giorno opera per il bene della nostra comunità. Non per ultimo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa rivolta ai nostri cittadini in particolare al nostro sindaco Stefano Bandecchi, al nostro vice sindaco Riccardo Corridore, all’assessore al welfare Viviana Altamura e a tutte le persone ed uffici del Comune di Terni. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare. Vi aspettiamo numerosi.