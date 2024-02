Terni: dal box dei volontari di Colleluna spariscono le orchidee

Furto – per un bottino assolutamente modesto – o puro atto vandalico? In ogni caso brutta sorpresa, venerdì mattina, presso la casetta/box di piazza della Repubblica, allestita da volontari e operatori – in campo coop Alis, WWF, Animal Mind Italia – per promuovere le attività del canile comunale di Colleluna. Qualcuno, presumibilmente la notte precedente, aveva divelto il lucchetto, portandosi via una parte delle orchidee contenute all’interno, utilizzate per raccogliere fondi in favore della struttura di Colleluna. La questione è stata segnalata alla polizia Locale di Terni per gli accertamenti del caso. Diverse le telecamere presenti in zona per provare a ricostruire l’accaduto.

