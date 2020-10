Terni, dal welfare un tributo a chi gestisce l’emergenza

Si è svolta ieri lunedì in Bct l’iniziativa collegata al ‘Giorno del Dono’ e denominata ‘Ogni difficoltà diviene un’opportunità’. La giornata di riflessione ha visto protagonisti tutti coloro che hanno collaborato con l’amministrazione comunale di Terni nel periodo della pandemia, portando la propria esperienza di cittadini e volontari, impegnati nella gestione di un’emergenza che è divenuta, nel tempo, una vera e propria opportunità.

«Una rete fondamentale»

«L’ottimizzazione del sistema del welfare – ha affermato l’assessore comunale al welfare, Cristiano Ceccotti – passa attraverso la crescita di sussidiarietà e solidarietà, elementi sempre distintivi della nostra comunità, per rinforzare così una realtà che trova nel volontariato una spinta determinante. Le associazioni, che in maniera volontaria hanno aderito al sistema welfare, oggi hanno raccontato questa esperienza drammatica e determinate per ridisegnare la nostra azione e questo know-how – ha aggiunto Ceccotti – è un patrimonio della nostra comunità: Ternimia ed il tavolo delle politiche sulla solidarietà rappresentano una concretizzazione di questo percorso». L’assessore ha anche ringraziato tutti coloro che hanno svolto un’azione di solidarietà in anonimato, siano essi associazioni cittadini, ma comunque determinanti per dare risposte al prossimo.

Un ringraziamento a chi si spende ogni giorno

Molte le associazioni rappresentate durante l’incontro che – spiegano gli organizzatori – «testimoniano la voglia di aiutare chi ne aveva bisogno, attraverso iniziative coraggiose e tempestive, capaci di lasciare il segno». A tutte è andato il ringraziamento dell’amministrazione comunale «per l’energia positiva che hanno saputo sviluppare in questo periodo particolarmente critico, attuando, attraverso la condivisione dei bisogni maggiormente avvertiti dai cittadini, una sinergia impensabile ed una efficacia nelle risposte, proprie di un vero sistema di sussidiarietà. È questa – evidenziano dalla direzione welfare del Comune di Terni – la grande opportunità che nasce dal lavorare insieme nella realizzazione di una rete di accompagnamento, preziosa specialmente per le persone più fragili. È questa tutta la ricchezza del dono e del donare».

La testimonianza

Significativa, nel corso della mattinata, è stata la testimonianza di una cittadina che ha raccontato l’esperienza positiva vissuta dai suoi genitori durante il periodo di isolamento contumaciale, grazie al supporto telefonico quotidiano garantito dai professionisti della direzione welfare. Accanto al supporto psicologico hanno avuto la possibilità di avere la spesa ed i farmaci consegnati al domicilio secondo le specifiche necessità oltre al ritiro dei rifiuti in modalità personalizzata. L’incontro è stato l’occasione per descrivere anche quanto sia cambiato il lavoro all’interno della direzione welfare, o meglio quali cambiamenti organizzativi si sono resi necessari per affrontare l’emergenza ridefinendo e rimodulando servizi e prestazioni, nel rispetto delle misure precauzionali.

Il sito web ‘TerniMia’

Ampio spazio, infine, è stato dato alla presentazione del sito dedicato al terzo settore, voluto dall’assessorato e dalla direzione welfare, denominato ‘TerniMia – solo non mi lasci mai’ raggiungibile all’indirizzo https://ternimia.comune.terni.it/

Il sito presenta uno spazio ‘Dona’ che consente di sostenere il welfare cittadino, le associazioni, i progetti; lo spazio ‘Partecipa’ è invece pensato per comunicare iniziative ed attività, inviare segnalazioni, accedere alle risorse e diventare volontario, per proseguire l’esperienza di rete e condivisione.