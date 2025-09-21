Una notte senza particolari criticità, quella fra sabato 20 e domenica 21 settembre, nel centro di Terni e in particolare nelle zone della ‘movida’. Il bilancio è tracciato dalla questura che ha coordinato il consueto servizio ‘alto impatto’ che ha visto impegnate tutte le forze di polizia. In totale sono state identificate 74 persone (12 cittadini stranieri) e controllati 27 veicoli in tre distinti posti di controllo.

Il dettaglio parla di sanzioni amministrative per consumo di stupefacenti e per ubriachezza in luogo pubblico, oltre a una sanzione per la violazione del Codice della Strada. «L’attenzione delle pattuglie – specifica la questura di Terni – si è concentrata anche su episodi di possibile disturbo della quiete pubblica. Intorno alle ore 00.30 gli operatori sono intervenuti in via Fratini per una lite tra due ragazze all’interno di un locale, episodio che si è risolto senza conseguenze. Alle ore 01.45, invece, in via Sandro Botticelli personale della polizia di Stato e della Guardia di finanza è intervenuto per fermare un giovane egiziano che, in evidente stato di alterazione, stava danneggiando alcune autovetture in sosta. L’uomo, successivamente immobilizzato e messo in sicurezza, è stato denunciato».