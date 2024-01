Terni, De Luca: «Riavvio secondo inceneritore». ‘Fuoco’ su Bandecchi e Tesei

di Thomas De Luca

consigliere regionale M5S Umbria

Alla fine i nodi tornano al pettine. Il M5S aveva detto la verità, oggi tutti i ternani possono vederlo con i loro occhi nelle foto diffuse da alcuni cittadini. Nel totale silenzio, ormai da settimane, Comune di Terni e Regione Umbria stanno svolgendo tavoli per la manutenzione straordinaria propedeutica all’imminente riavvio del secondo inceneritore.

Lo hanno fatto all’oscuro della città, senza averne dato alcuna pubblicità o condivisione, una gravissima mancanza di partecipazione nelle scelte con cittadini, associazioni e imprese che come esposti involontari dovranno pagarne le conseguenze. Addirittura la riunione per il prossimo riavvio sarebbe già fissata tra pochissimi giorni. Sono bastati pochi mesi per confermare tutto ciò che avevamo annunciato. Ricordiamo la pronta smentita della giunta Bandecchi che aveva bollato come ‘fake news’ le nostre dichiarazioni. Come non ricordare gli insulti del vicesindaco Riccardo Corridore che aveva parlato di ‘magra figura’ dandoci degli ‘idioti delle panchine’, di ‘incompetenza e pressappochismo’ minacciando poi ‘l’oblio’ eterno per tutti.

Chissà perchè invece in queste settimane è rimasto senza le parole necessarie a comunicare quello che stava succedendo. Come anche il sindaco Bandecchi è rimasto in silenzio e non ha comunicato nulla alla città, portando avanti pienamente la linea politica espressa in ogni sede favorevole ai cosiddetti ‘termovalorizzatori’. Un accordo quello tra Bandecchi e Tesei sul tema dei rifiuti che va di pari passo con quello che sta succendo nello smantellamento della sanità dell’Umbria meridionale.

Il sindaco Bandecchi e la governatrice Tesei devono spiegare ai cittadini ternani se il riavvio delle attività, subordinato agli interventi prescritti che ne avevano comportato la chiusura, rispetta le misure previste dal Piano regionale della qualità dell’aria. Appare evidente come, con alcune piccole modifiche autorizzative, il riavvio dell’impianto costituisca il raggiungimento della capacità di 180 mila tonnellate indicata nel piano dei rifiuti per la chiusura del ciclo regionale a Terni. Il M5S è pronto ad una mobilitazione generale al fianco della città per dire ancora una volta no all’incenerimento dei rifiuti a Terni e in Umbria.