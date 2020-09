Terni, debutto letterario per Andrea Troiani

«A tutte le persone che come me hanno avuto il coraggio di mettere su carta le proprie emozioni, i brividi che percorrono la pelle e l’anima. A tutti quelli che ancora non l’hanno fatto, ma che lo faranno, perché non c’è libertà più sana della scrittura». È una dedicata contenuta in ‘L’eco delle mie emozioni’ (Midgard Editrice), il primo libro del ternano Andrea Troiani, in uscita lunedì. Trentaquattro anni, nella vita consulente di vendita auto e prodotti finanziari, da due anni coltiva la passione per la scrittura e, in particolar modo, la poesia. Il libro è proprio una raccolta di poesie che «nasce dal cuore» spiega lo stesso autore. Troiani, senza aver compiuto studi accademici particolari, con uno stile semplice riesce ad arrivare all’animo delle persone. Da due anni a questa parte ha quindi deciso di mettere nero su bianco i suoi sentimenti e in poco tempo è emerso come autore di poesie e aforismi, letti, amati e condivisi – anche sui social, dove è molto seguito – da tantissime persone.

Condividi questo articolo su