Terni, c’è la ‘Casa dell’acqua’ in largo Atleti Azzurri d’Italia

L’affidamento biennale a favore di Asm da 615 euro al mese è stato firmato poco prima delle elezioni amministrative e ora è tempo di debutto. Venerdì mattina, in largo Atleti Azzurri d’Italia a Terni, è stata attivata la ‘Casa dell’acqua’ con prezzi rispettivamente da 5 centesimi al litro per la gassata e 10 per la liscia. Protagoniste in particolar modo a pochi passi dal camposcuola Casagrande l’assessore all’ambiente Mascia Aniello e la numero uno della società partecipata del Comune, Tiziana Buonfiglio.

MAGGIO 2023, L’AFFIDAMENTO BIENNALE AD ASM ED I PREZZI

Il risparmio

«Un passaggio importante verso la tutela dell’ambiente – ha esordito la Aniello sul tema -, sappiamo che queste ‘casette’ consentono un risparmio di plastica enorme e anche in termini Co2 per il trasporto. Inoltre abbiamo calcolato un risparmio economico per le famiglie di circa 600 euro l’anno grazie al prezzo ridotto dell’acqua pubblica che si può prendere qui. Ringrazio la direzione ambiente del Comune, la Rup Giorgia Imerigo (out, per lei c’era la collega Marta Frittella, ndr) e Asm per la gestione». Mattinata distensiva. Per la partecipata in loco anche il presidente Mirko Menecali ed i consiglieri Natalia Bartomeoli e Franco Diomedi. C’erano anche l’avvocato Carlo Orsini, presidente della Sii, e il dirigente Asm Stefano Tirinzi: «Si parla tanto di sostenibilità ambientale e la diffusione della cultura dell’acqua con questa modalità è significativo. Nel 2022 – le parole della Buonfiglio – e nel primo semestre 2023, le dieci ‘casette’ di Asm (quattro sono a Terni) hanno erogato 1 milione e 200 mila tonnellate di acqua, equivalenti a 800 mila bottiglie di plastica da 1,5 litri che non hanno danneggiato l’ambiente. Abbiamo immesso 70.600 chili di CO2 in meno e salvato 700 alberi», i numeri sui dati parametrici. A seguire l’inaugurazione anche i consiglieri comunali Roberta Trippini, Agnese Passoni e Claudio Batini. Primi test, brindisi con acqua,sorrisi e debutto chiuso. Sulle altre tematiche (Taric, strade, controlli ecc., oggetto di costanti comunicati stampa in questi due mesi) ci sarà tempo di discutere.