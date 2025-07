di S.F.

Via del Mesale e via dell’Abete. Sono le due aree messe nel mirino del Comune di Terni in materia di decoro, verde e situazioni di degrado: il dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli, ha firmato due ordinanze ad hoc per la bonifica, la pulizia e la messa in sicurezza.

Nel caso di via dell’Abete tutto è nato da una segnalazione arrivata in Comune il 25 maggio del 2024. Con l’ufficio ‘governo dell’immagine e della vivibilità’ che ha «accertato che la società proprietaria mantiene l’aspetto esteriore dell’area privata annessa al fabbricato nello stato di notevole incuria». Si parla di vegetazione, arbusti e quant’altro. Con «possibili pericoli igienico-sanitari, nonché pericoli dovuti ad inneschi di incendi». Venti giorni di tempo per sistemare. Altrimenti? Attivazione delle procedure previste dall’articolo 650 del codice penale. In più l’invito a «mantenere l’area in condizioni decorose anche in futuro». Siamo in zona ex dancing Filanda.

Stesso discorso per via del Mesale, tra Gabelletta e Campomaggiore. In questo caso la segnalazione per l’abitazione in questione risale all’11 giugno del 2024 e ora c’è l’ordinanza per chi ha la proprietà. Tutto basato sull’articolo 52 del regolamento edilizio comunale: «Tutte le aree situate a confine con spazi pubblici o di uso pubblico e le superfici scoperte di pertinenza degli edifici devono essere sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decoro».