Terni: inciviltà e degrado in centro. L’sos per il decoro

di S.F.

Inciviltà, degrado e incuria in pieno centro. Un mix pesante da digerire per chi è residente nei paraggi. E c’è chi ha deciso di contattare umbriaOn per lanciare l’allarme: siamo nella zona compresa tra vico San Lorenzo, vico Lungo e via dell’Ospedale, a tiro di corso Vecchio. Ed in effetti la situazione che ci è presentata davanti non è delle migliori considerando che si è poche decine di metri dal teatro Verdi: «C’è grave disagio – l’sos – per l’abbandono di questa parte centrale di Terni. Spazzatura abbandonata in strada, parcheggi ‘selvaggi’, guano dei piccioni, deiezioni in vista e odore di urina, la situazione è di costante degrado», l’amarezza per il contesto. «C’è un problema di pulizia e di decoro, la sensazione è che si pensi più a dare divertimento ai cittadini piuttosto che occuparsi di cose più importanti», viene sottolineato. Le immagini sono abbastanze indicative.