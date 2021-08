Terni, degrado in via di Porta San Giovanni: «Non se ne puo più»

«Guardate, c’è un odore tremendo e qualcuno ha urinato sul portone di casa». Non solo. Mozziconi di sigarette, pezzi di carta e altro materiale a creare un contesto di degrado non certo piacevole. Questa la comunicazione ricevuta da una residente di via di Porta San Giovanni. E c’è chi è esasperato: una lettrice di umbriaOn denuncia la sgradevole situazione. «È la seconda volta in un mese che capita. La prima ci siamo ritrovati un topo morto dopo che eravamo usciti la mattina normalmente. Ora è accaduto di nuovo. Il cittadino esce di casa e al ritorno vede questo, è una condizione invivibile», sottolineando che ciò avviene a pochi passi dal centro di Terni. Purtroppo non l’unica zona presa di mira dagli incivili.

