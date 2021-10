Terni, deve scontare 6 mesi per furti: 58enne ternano va in carcere

Un ternano di 58 anni (A.M. le sue iniziali), già noto alle forze dell’ordine e percettore del reddito di cittadinanza, è finito in carcere venerdì mattina a seguito dell’esecuzione, da parte dei carabinieri del comando stazione di Collescipoli, del provvedimento emesso dalla procura generale presso la Corte d’appello di Perugia – Ufficio esecuzioni penali. L’uomo deve scontare una pena definitova di circa 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi, in concorso con altri soggetti, sul territorio di Terni. Il carcere a cui è stato associato è quello di vocabolo Sabbione.

