Deve scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione per due rapine aggravate dall’uso di armi da taglio: per queswto un giovane è stato arrestato dalla squadra Mobile di Terni, coordinata dal commissario capo Lorenzo Lucattoni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’appello di Perugia. Nel corso della giornata di sabato, inoltre, il questore di Terni Michele Abenante ha emesso due avvisi orali sulla base delle istruttorie della Divisione anticrimine diretta dal primo dirigente Andrea Sposi. Il primo riguarda un giovane straniero con svariati precedenti, arrestato dai carabinieri del Norm di Terni per rapina, lesioni e tentato furto in abitazione. Il secondo, invece, su proposta dei carabinieri del comando stazione di Narni, riguarda un cittadino italiano con precedenti per guida sotto l’effetto di droghe e reati in ambito sportivo.