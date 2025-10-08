Se ne è andato poco prima di compiere 83 anni e la notizia della sua scomparsa, avvenuta all’hospice Usl2 di Terni, ha destato profondo cordoglio fra i tanti che lo conoscevano. Lafranco Tommasi, una vita in musica, ci ha lasciati.

Noto anche con il soprannome ‘Celentano’ per la somiglianza con ‘il Molleggiato’, nella sua vita Lanfranco Tommasi ha vissuto esperienze musicali e nel mondo dello spettacolo che lo hanno portato ben oltre i confini della Conca. Una volta tornato, ha continuato a dedicarsi alla sua grande passione, fra note e intrattenimento, risultando sempre apprezzato grazie anche ad un’umanità spiccata. I funerali si terranno venerdì 10 ottobre, alle ore 10 presso la chiesa di Sant’Antonio (via Curio Dentato, Terni). Ai suoi cari giungano le condoglianze da parte della redazione di umbriaOn.it