Terni dice addio a Leonardo Ferrante, investigatore vero

Arma dei carabinieri, procura di Terni ma soprattutto tanti amici e i familiari in lutto per la scomparsa del luogotenente carica speciale Leonardo Ferrante – aveva soltanto 57 anni, compiuti lo scorso 6 aprile -, avvenuta nella notte fra venerdì e sabato a Terni. Malato da qualche tempo, fra gli alti e i bassi che situazioni del genere portano con sé, purtroppo – nonostante uno spirito e una determinazione non comuni – non è riuscito a vincere questa sua ultima sfida. E tante invece ne ha vinte da carabiniere, per trent’anni al Nucleo investigativo di Terni e poi applicato in Procura, dove godeva della piena stima del procuratore Alberto Liguori e dei tanti colleghi con cui operava ogni giorno. Innumerevoli le indagini che lo avevano visto in campo, per ultima quella sull’omicidio di Barbara Corvi, dove aveva saputo ‘rimettere ordine’ – con acume e particolare qualità investigativa – dopo l’archiviazione datata 2015 e tanti depistaggi. Leonardo Ferrante è ricordato per il suo senso dell’amicizia, per quella capacità innata di fare squadra e anche per saper andare ‘oltre’ il lavoro, fino al cuore delle persone (grazie alla sua umanità che non nascondeva) e dietro a passioni, come quella per la musica, di cui andava orgoglioso. Lascia la moglie e due figli, a cui anche la redazione e l’editore di umbriaOn esprimono la propria vicinanza. I funerali si terranno lunedì 3 maggio alle ore 10 nella chiesa di San Pietro, a Terni.

