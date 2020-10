Terni dice addio ad un commerciante ‘storico’

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Enrico Bisonni, ‘storico’ commerciante di via Garibaldi con la gioielleria Saya. A darne l’annuncio, domenica via Facebook, è stato il figlio Roberto: «Grazie papà per avermi insegnato quei sani valori che mi hanno permesso di affrontare e superare le avversità della vita. Ti voglio bene. Riposa in pace». Tante le testimonianze di affetto e di cordoglio, da parte dei commercianti della zona ma anche di tanti comuni cittadini che hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali. Un altro pezzo di ‘storia’ commerciale della città che non c’è più.

