Terni: Diego e il Cammino di Santiago in solitaria. «Esperienza unica»

di Fra.Tor.

«Spinto da amici e parenti, dopo aver letto la storia di Monia e Milena, vorrei condividere la mia esperienza in solitaria nel Cammino di Santiago, sperando possa essere di aiuto e ispirazione per coloro che hanno intenzione di intraprendere questo meraviglioso viaggio». Lui è Diego de Grandis, ha 29 anni, è nato e vive a Terni e da qualche anno lavora come operatore nei centri di accoglienza e per minori.

Il viaggio

«Ho percorso il Cammino di Santiago da solo, totalmente a piedi, con una media di 32 chilometri al giorno ed uno zaino dal peso di quasi 10 chili, che ho faticosamente portato con me ogni giorno», racconta Diego. «Il 1° di settembre 2023 è iniziato il mio cammino da Saint Jean Pied de Port, in Francia, e sono riuscito ad arrivare il 26 settembre alla cattedrale di Santiago e il 29 a Finisterre, percorrendo in totale poco più di 900 chilometri in 29 giorni. Credo che il ‘record’ fosse intorno ai 24 giorni per arrivare a Finisterre, non che mi importasse molto, ma mi ha dato l’idea dell’entità dello sforzo. Purtroppo considerando le vesciche, tendinite e una ‘piccola’ infezione al piede non ho potuto fare di meglio. Il 30 settembre è stato l’unico giorno di riposo che mi sono concesso, anche perché per motivi lavorativi non avrei potuto fare altrimenti, avendo già prenotato il volo di ritorno per Roma il 1° di ottobre».

Le motivazioni

Nella vita Diego ha avuto la possibilità «di viaggiare molto, ho anche lavorato fuori e fatto molte esperienze di trekking e arrampicate per passione, ma questa è stata la prima volta che mi sono spinto cosi tanto in là. Sono partito con delle motivazioni personali, non proprio religiose, per perdermi e ritrovarmi, per avere il tempo di stare solo con me stesso, per guardarmi dentro. È stato semplice e difficile allo stesso tempo, perché comunque lungo il cammino non sei sempre del tutto solo. Mi svegliavo ogni mattina con il sorriso, con la voglia di vedere e scoprire posti nuovi, ma la strada era tanta e alcune volte era proprio difficile andare avanti, ci vuole molta autodisciplina, ma era proprio questo che volevo:, ‘combattere’ ogni giorno con me stesso e con i miei limiti. L’ambiente che ti circonda ti toglie la preoccupazione dell’arrivo, ma ti fa godere del viaggio, giorno dopo giorno, ora dopo ora».

Le emozioni

«È un cammino che lascia ad ognuno la libertà di prendersi il suo tempo. La preoccupazione o la paura ci possono stare all’inizio, le avevo anche io, ma alla fine ti rendi conto che è qualcosa di molto semplice se fatto ognuno con i propri tempi, esigenze, bisogni. Lo consiglio a tutti, veramente, ma consiglio di farlo con tempi più ‘morbidi’ rispetto a quelli che ho avuto io. Di fare delle pause, anche di mezze giornate, per fermarsi, ricaricarsi, godersi i luoghi, e scoprire che i limiti sono solo nella nostra testa. Io purtroppo avevo tempi stretti dati dal lavoro e ho potuto rilassarmi solo l’ultimo giorno. Arrivato a destinazione – conclude il suo racconto Diego – ho avuto un po’ di malinconia, non capivo se essere felice per l’arrivo o triste perché era finito il viaggio. Ma, in fondo, è un viaggio infinito, perché un po’ mi ha cambiato e resterà sempre dentro di me».

LE FOTO