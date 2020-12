Terni, discute con la badante e fugge di casa: ritrovata anziana

Martedì sera ha discusso con la badante che la assiste ed è uscita di casa, erano le 22.45 circa, facendo preoccupare non poco il figlio, residente in Lombardia, che una volta avvertito, ha dato subito l’allarme ai carabinieri. I militari si sono così messi – insieme ad altre forze di polizia – sulle tracce dell’anziana, 83enne ternana con problemi di salute, residente in via Pascarella a Terni. Le ricerche hanno dato, alla fine, esito positivo con l’83enne che nella prima mattinata di mercoledì è autonomamente rientrata in casa, proprio mentre i militari stavano ultimando di ‘tracciarla’ attraverso il monitoraggio delle telecamere del centro città.

