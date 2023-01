Largo Manni Terni, perenne scontro sul parcheggio: decide il Consiglio di Stato

di S.F.

Il Tar dell’Umbria nella primavera 2022 è stato chiaro. Parcheggi Italia srl ha diritto a proseguire nella gestione fino alla naturale scadenza con tanto di annullamento della delibera della giunta – aprile 2021 – Latini che, in estrema sintesi, aveva sancito lo ‘strappo’ con la società. Tuttavia a palazzo Spada non hanno mollato anche perché di mezzo c’è un risarcimento danni non da poco conto. La partita si deciderà al Consiglio di Stato in seguito al ricorso depositato mesi fa dal Comune.

IL TAR METTE NEI GUAI IL COMUNE: DELIBERA ANNULLATA

21 APRILE 2021, IL COMUNE ‘STRAPPA’ CON PARCHEGGI ITALIA: INIZIA IL CAOS

LA BATTAGLIA AL TAR PER IL PARCHEGGIO

Bagarre infinita

Il Comune ha deliberato la cessazione del contratto di gestione quasi due anni fa, quindi la pronta reazione di Parcheggi Italia srl e la sentenza del maggio 2022 che non ha lasciato scampo a palazzo Spada. La concessione, stipulata nell’aprile 1992, deve proseguire fino alla scadenza fissata nel 2079. Tra le accuse nei confronti dell’amministrazione anche il fatto di aver «consentito per lungo tempo l’uso dell’area di largo Manni, sovrastante il parcheggio sotterraneo oggetto di causa, la sosta gratuita ed incontrollata degli autoveicoli». Una minima parte del problema. Fatto sta che al Tar è arrivata la condanna all’adempimento degli obblighi convenzionali per la tariffazione delle aree di sosta a raso lungo corso del Popolo e via Bazzani, nonché per i danni occorsi a causa delle inadempienze comunali. Tutto congelato al momento perché l’avvocatura ha depositato l’atto al Consiglio di Stato lo scorso luglio, quindi il 4 ottobre la società si è fatta avanti con un ricorso incidentale. Al momento non è stata fissata l’udienza per il confronto. A seguire la vicenda gli avvocati Matteo Paroni, Giuseppina Incorvaia (Parcheggi Italia) e Paolo Gennari (Comune).