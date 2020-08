‘Run & Walk’ benefica per le associazioni

Una ‘Run & Walk by night’ benefica in favore delle associazioni di volontariato Aladino, Afad, Age, Aucc, Misericordia e Terni x Terni anch’io. È in programma domenica sera con partenza dalle 20.45 alle 21.30: protocollo Covid da rispettare con uso della mascherina, distanziamento di due metri, start scaglionato e assembramenti da evitare.

La partecipazione

Si tratta della VII° edizione organizzata dall’Amatori Podistica Terni con il patrocinio del Comune e della Uisp: consueta corsa-camminata non competitiva per un percorso di circa sette chilometri. L’appuntamento è fissato al camposcuola ‘Casagrande’ con costo per la partecipazione di cinque euro: è possibile iscriversi direttamente il giorno della manifestazione – presentandosi con buon anticipo – oppure acquistando i biglietti nei punti iscrizione convenzionati (Terni x Terni, negozio Intersport, Aladino, Afad, Apt e Aucc).